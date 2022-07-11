Отправившимся в поход туристам рассказали о правилах поведения в лесу

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин сообщил, что к походу в горы или лес нужно готовиться заранее. Об этом написал RT.

Прежде всего, перед таким походом необходимо продумать маршрут, встать на учет в МЧС и уведомить о своем местонахождении родственников и друзей.

«Если турист или туристическая группа собираются на несколько дней пойти в поход, то первое, что им нужно сделать, — это определиться с маршрутом. Необходимо наличие полной информации о районе предполагаемого путешествия, возможных сложных и опасных участках на пути. Если люди путешествуют группой, то об этом обязательно нужно уведомить МЧС. В специальной форме сообщения о путешествии или походе необходимо максимально точно и полно указать всю необходимую информацию», — сообщил он.

Щетинин также добавил, что если во время похода вы все же заблудились, необходимо первым делом остановиться, успокоиться и не продолжать дальнейшее движение.

«Нужно внимательно прислушаться к окружению: возможно, вы услышите гудки автомобилей или локомотивов — тогда надо стараться идти на звук. Если не получилось в короткий срок выйти из леса на технологические звуки самостоятельно, нужно обязательно звонить в службу 112 и в дальнейшем следовать указаниям спасателей», — резюмировал спасатель.