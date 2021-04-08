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    08 апреля 2021, 15:02

    Отправивший в СИЗО Белых и Фургала судья ушел в отставку

    Наза Салех Захи

    Судья Артур Карпов, известный благодаря многим резонансным уголовным делам, отправился в отставку. Об этом заявили в пресс-службе Басманного суда, где он работал.

    «Карпов ушел в отставку по собственному желанию», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Ирина Софинская.

    Карпов принял решение об аресте Дмитрия Павлюченкова — соучастника убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Не раз выносил постановления об аресте, а также продлении сроков заключения фигурантам «болотного дела».

    Кроме того, посадил в СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.

    Карпов стал судьей по указу президента России Владимира Путина 12 июня 2007 года, уточнил ТАСС.

    Также Артур Карпов входит в список Магнитского. В его отношении введены санкции в ряде государств.