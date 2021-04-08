Отправивший в СИЗО Белых и Фургала судья ушел в отставку

Судья Артур Карпов, известный благодаря многим резонансным уголовным делам, отправился в отставку. Об этом заявили в пресс-службе Басманного суда, где он работал.

«Карпов ушел в отставку по собственному желанию», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Ирина Софинская.

Карпов принял решение об аресте Дмитрия Павлюченкова — соучастника убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Не раз выносил постановления об аресте, а также продлении сроков заключения фигурантам «болотного дела».

Кроме того, посадил в СИЗО украинскую летчицу Надежду Савченко, бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала и основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви.

Карпов стал судьей по указу президента России Владимира Путина 12 июня 2007 года, уточнил ТАСС.

Также Артур Карпов входит в список Магнитского. В его отношении введены санкции в ряде государств.