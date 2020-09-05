Отправивших живую пациентку в морг медиков в Курске наказали

«Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности», — сказано в сообщении.

В администрации добавили, что главврач больницы написал заявление на увольнение с 10 сентября. Сейчас он находится в отпуске.

В середине августа 81-летнюю пациентку доставили в Горшеченскую больницу. Ей сделали операцию, после чего она не вышла из наркоза. Врачи не стали ждать положенных двух часов, и отправили женщину в морг спустя полчаса. Пенсионерку нашла сотрудница морга утром — она расхаживала в одной простыне.