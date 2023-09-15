Общество 15 сентября 2023, 17:30 Отправивших пленных на минные поля боевиков ВСУ призвали уничтожить Рогов: боевиков ВСУ, которые отправили пленных на минные поля, нужно уничтожить РИА «Новости»

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Украинские боевики отправили российских пленных на минные поля. За этот поступок их необходимо уничтожить, подчеркнул в беседе с РИА «Новости» глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это преступление и ему подобные должны быть расследованы, а виновные — понести наказание», — сказал он.

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Рогов напомнил, что убивавших пленных подразделения террористов не брали в плен, а ликвидировали на поле боя. Сейчас нужно поступить аналогичным образом.

«Когда будет понятно, кто данные преступления совершал и бросал наших ребят на минные поля», — обратил он внимание.

Поступок ВСУ Рогов сравнил с военными преступлениями времен Второй мировой войны, а «духовными кумирами» украинских националистов назвал их предшественников из Третьего рейха. Они так же поступали с советскими пленными в период Великой Отечественной войны.

Осведомленный источник ранее рассказал агентству, что в одном из брошенных в украинском блиндажей телефоне нашли видео зверств ВСУ. Они заставляли попавших в плен российских военных идти на мины.