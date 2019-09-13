Отправиться в большое плавание или стать пиратом. Еще три игровых комплекса появились в Одинцовском округе

Сразу три детских игровых комплекса открыли в Одинцовском округе. Прорезиненное покрытие и экологически чистые материалы — такая игровая зона пришлась по нраву и взрослым.

«Конечно, не сравнить, какие были площадки в 90-х, 80-х — если можно назвать их площадками. Сейчас шикарные площадки — покрытие очень хорошее. Для детей, я считаю, очень здорово», — поделилась местная жительница Елена Рожина.

Теперь во дворе на Можайском шоссе построили целый экогород площадью 450 квадратных метров. Здесь и горки, и песочница для малышей, и канатные преграды и даже карусель. Торжественно открыть еще одну площадку в Одинцове доверили маленьким жителям 8-го микрорайона. А вот рядом с домом культуры Солнечный расположился большой корабль. Кстати, тематику игровых комплексов выбирали сами жители. Они же контролировали ход работ.

Источник фото: телеканал «360»

Детские площадки устанавливают уже не первый год по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

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«Что касается детских площадок и городков по программе губернатора, то в этом году мы их построили девять. Одна площадка в Звенигороде и остальные площадки в городе Одинцово», — сказал глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.

Сделали подарок и детям в Лесном городке. Там тоже построили детскую площадку. Морскому кораблю местные жители путем голосования даже дали название — «Лесногородец». Рядом расположены качели, горки и тренажеры. На каждой новой площадке в Одинцовском округе установили камеры видеонаблюдения и подключили их к системе «Безопасный регион».