Отправиться в большое плавание или стать пиратом. Еще три игровых комплекса появились в Одинцовском округе
«Конечно, не сравнить, какие были площадки в 90-х, 80-х — если можно назвать их площадками. Сейчас шикарные площадки — покрытие очень хорошее. Для детей, я считаю, очень здорово», — поделилась местная жительница Елена Рожина.
Теперь во дворе на Можайском шоссе построили целый экогород площадью 450 квадратных метров. Здесь и горки, и песочница для малышей, и канатные преграды и даже карусель. Торжественно открыть еще одну площадку в Одинцове доверили маленьким жителям 8-го микрорайона. А вот рядом с домом культуры Солнечный расположился большой корабль. Кстати, тематику игровых комплексов выбирали сами жители. Они же контролировали ход работ.
Детские площадки устанавливают уже не первый год по программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
Корабль, машины и натуральные материалы. В Одинцове появились новые детские площадкиПодробнее
«Что касается детских площадок и городков по программе губернатора, то в этом году мы их построили девять. Одна площадка в Звенигороде и остальные площадки в городе Одинцово», — сказал глава Одинцовского г. о. Андрей Иванов.
Сделали подарок и детям в Лесном городке. Там тоже построили детскую площадку. Морскому кораблю местные жители путем голосования даже дали название — «Лесногородец». Рядом расположены качели, горки и тренажеры. На каждой новой площадке в Одинцовском округе установили камеры видеонаблюдения и подключили их к системе «Безопасный регион».