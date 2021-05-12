Бывший глава курганской «Рублевки» отправился в колонию

Осужденный из-за превышения должностных полномочий бывший глава Кетовского района Александр Носков попал в колонию общего режима. Курганский облсуд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Об этом Ura.ru сообщил человек, близкий к силовикам.

«Жалобу стороны защиты суд не удовлетворил. Апелляционным решением приговор первой инстанции оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщил информатор. Пресс-служба областного суда подтвердила сведения о том, что юрист Носкова Владимир Менщиков будет вновь обжаловать приговор в высшей инстанции.