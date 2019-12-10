Отпевание Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл проведет отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Служба пройдет 12 декабря в храме Христа Спасителя.

Как рассказал «Интерфаксу» глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отпевание начнется в 11:00.

Ранее на сайте Русской православной церкви были опубликованы соболезнования патриарха в связи со смертью Лужкова. Священнослужитель назвал его человеком твердой политической воли и «энергичным хозяйственником», который принимал хоть и непростые, но необходимые решения. Патриарх также отметил вклад Лужкова церковно-государственное сотрудничество.

«Его помощь в осуществлении различных просветительских и благотворительных проектов, а также активное содействие программе строительства новых храмов и восстановлению порушенных в прошлом святынь, среди которых особое место занимает воссозданный храм Христа Спасителя», — сказал патриарх Кирилл.

Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. Он был главой Москвы 1992 по 2010 год. Бывшего мэра похоронят на Новодевичьем кладбище.