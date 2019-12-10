«Оторвались от телефонов»: чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью

Молодых людей из Ленинградской области призвали усердно «трудиться». Такой совет, но с использованием нецензурного аналога этого слова, дала начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Александра Позднякова. Свое высказывание она объяснила тем, что просто хотела привлечь внимание слушающих.

Скандал вокруг слов Поздняковой разгорелся после ее выступления перед представителями молодежных добровольческих организаций. Видео со встречи попало в Сеть. На кадрах чиновница заявляла в микрофон, что никто за молодых людей делать ничего не будет.

Чиновница из Ленобласти матерно призвала молодежь работать Подробнее

«Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально, я прошу за мою цензуру [вкалывать], то другого…» — сказала Позднякова.

На этих словах весь зал начал неодобрительно гудеть.

Сама чиновница объяснила свой мат тем, что хотела привлечь внимание аудитории. По ее словам, если бы на встрече присутствовала не молодежь, то она бы не стала выражаться подобным образом.

«Если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась, и они (слушающие — прим. ред.) оторвались от телефонов», — цитирует РИА «Новости» слова Поздняковой.

Резкий совет чиновницы не оценили не только присутствующие в зале, но и глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков, который отметил, что подобные высказывания — «табу». Неизвестно, что могло двигать человеком, чтобы подобрать такое слово в своей речи, подчеркнул он.

«Ведь к Александре Юрьевне никаких нареканий не было. Этот человек, действительно, работает и пашет, но… Не может найти слово-синоним. С такими сотрудниками нам не по пути», — добавил Воронков. Цитату приводит «Комсомольская правда».

Теперь высказывание Поздняковой на встрече с молодежью будет оценивать комиссия по этике.