Эксклюзив 13 марта 2024, 22:31 «Оторвала лапу коту». На Алтае пенсионерка отравила козла соседей из-за участка земли Пенсионерка отравила породистого козла соседей из-за участка земли на Алтае Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Славгороде соседи не поделили участок земли, что привело к многолетней «войне». Одна из женщин пошла на радикальные меры и отравила породистого козла своей оппонентки. Пострадавшая рассказала «360», что стало причиной гибели питомца.

«У нас с 2021 года тянулся конфликт из-за переулка. Соседка стала на него претендовать, хотя этот участок земли считается общественным. После этого она сначала уничтожала имущество, дело даже доходило до суда. А потом перешла на животных. Сначала вырвала лапу моему коту, потом отравила двух дойных коз и козла», — рассказала собеседница «360».

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Женщина отвозила погибшее животное на экспертизу, которая подтвердила отравление. Однако, когда она обратилась в полицию, там ей отказали в возбуждении уголовного дела. По словам жительницы Славгорода, полицейские не приняли во внимание наличие свидетелей. От безысходности она решила предать это дело общественной огласке.

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