«Оторопь берет»: Путин рассказал о впечатлениях от современного телевидения

Она отметила, что в погоне за количеством зрителей телеканалы поднимают достаточно откровенные темы.

«Мне неловко их перед Вами озвучивать. Но придется. „От кого родила 12-летняя школьница?“, „Беременна в 15“, „Кто отец — Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник?“» — привела она пример для президента.

Журналист отметила, что население начинает эти темы воспринимать как норму. По словам Ахмедовой, социальные сети вместо объединения общества стали рассадником травли и агрессии, которая приводит к уголовным делам.

Девушка напомнила о массовой драке в Санкт-Петербурге после переписки в родительском чате. По ее словам, если социальные сети, пусть грубо, но как-то модерируют свой контент, то с телевидением такое не проходит.

«Мы же не можем Вам сказать: «Владимир Владимирович, пожалуйста, повысьте культурный уровень населения или сделайте так, чтобы общество снова захотело соблюдать морально-этические нормы». Конечно, не можем. Но с другой стороны, на все то, что происходит, невозможно не обращать внимания», — подчеркнула Ахмедова.

Президент заявил, что полностью разделяет ее точку зрения. Он отметил, что телевизор смотрит достаточно редко в связи с нехваткой времени.

«Но иногда, если попадается, оторопь берет», - поделился российский лидер своими впечатлениями.

Он отметил, что в этом случае действовать надо аккуратно и тонко. Жесткие ограничения со стороны государства приведет к обратному эффекту.

«Какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать», — пообещал он.

Встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошла в минувший четверг, 10 декабря. Но полная стенограмма встречи появилась только сегодня.

В ходе заседания Владимир Путин положительно оценил идею создания в стране суда по правам человека. Он заявил, что обязательно направит этот вопрос на проработку.