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    11 декабря 2020, 19:51

    «Оторопь берет»: Путин рассказал о впечатлениях от современного телевидения

    Анатолий Минкин

    Современные телевизионные шоу и контент в социальных сетях сегодня пугают и шокируют, не говоря уже о нарушении всех морально-этических норм, которые вырабатывались многие годы. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналист Марина Ахмедова. Ее заявление привела пресс-служба Кремля.
    «Оторопь берет»: Путин рассказал о впечатлениях от современного телевидения

    Она отметила, что в погоне за количеством зрителей телеканалы поднимают достаточно откровенные темы.

    «Мне неловко их перед Вами озвучивать. Но придется. „От кого родила 12-летняя школьница?“, „Беременна в 15“, „Кто отец — Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник?“» — привела она пример для президента.

    Журналист отметила, что население начинает эти темы воспринимать как норму. По словам Ахмедовой, социальные сети вместо объединения общества стали рассадником травли и агрессии, которая приводит к уголовным делам.

    Девушка напомнила о массовой драке в Санкт-Петербурге после переписки в родительском чате. По ее словам, если социальные сети, пусть грубо, но как-то модерируют свой контент, то с телевидением такое не проходит.

    «Мы же не можем Вам сказать: «Владимир Владимирович, пожалуйста, повысьте культурный уровень населения или сделайте так, чтобы общество снова захотело соблюдать морально-этические нормы». Конечно, не можем. Но с другой стороны, на все то, что происходит, невозможно не обращать внимания», — подчеркнула Ахмедова.

    Президент заявил, что полностью разделяет ее точку зрения. Он отметил, что телевизор смотрит достаточно редко в связи с нехваткой времени.

    «Но иногда, если попадается, оторопь берет», - поделился российский лидер своими впечатлениями.

    Он отметил, что в этом случае действовать надо аккуратно и тонко. Жесткие ограничения со стороны государства приведет к обратному эффекту.

    «Какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать», — пообещал он.

    Встреча президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека прошла в минувший четверг, 10 декабря. Но полная стенограмма встречи появилась только сегодня.

    В ходе заседания Владимир Путин положительно оценил идею создания в стране суда по правам человека. Он заявил, что обязательно направит этот вопрос на проработку.