Отопление во всех квартирах Подмосковья появится раньше задуманного срока

Отопительный сезон в Подмосковье уже стартовал — более 98% социальных объектов обеспечены теплом. До 30 сентября батареи станут горячими во всех многоквартирных домах региона. Об этом губернатору Андрею Воробьеву во время эфира на телеканале «360» сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

Глава региона отметил, что тема отопления всегда актуальна в осенний период. Особенно — в этом году, когда начало сентября еще радовало теплом, но прошедшая неделя была достаточно прохладной.

«В рамках постановления правительства мы внимательно отслеживаем, когда тепло должно быть включено и, конечно, всегда делаем исключения — включаем отопление раньше. Точно предсказать прогноз погоды никто не может, поэтому с 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных. Этот процесс занимает порядка 10 дней. Сегодня абсолютное большинство социальных объектов подключено к отоплению», — отметил губернатор.

Отопление во всех домах Подмосковья появится до 1 октября Подробнее

Андрей Воробьев добавил, что знает обо всех поступающих жалобах, и держит этот вопрос под личным контролем. Сегодня, по словам губернатора, из нескольких тысяч социальных объектов не подключен буквально один десяток.

Как сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, сейчас отоплением обеспечены 98,5% всех объектов социальной сферы и 90% жилых домов.

«Мы отремонтировали 10,5 тысячи километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных, подготовили к зиме 54 тысячи многоквартирных домов. Подключение тепла нормативно занимает 14 дней, но, по поручению губернатора, с каждым годом мы сокращаем этот срок. За тот год полностью процесс у нас занял 10 дней, в этом году мы за 7-8 дней полностью запустим тепло», — сообщил Дмитрий Пестов.

Он подчеркнул, что с 2013 года модернизировано 536 котельных, улучшено качество теплоснабжения для 1,8 миллиона человек.

По информации из Центра управления регионом, наибольшее количество жалоб на холод ранее поступало из Софрино-1, Можайска и Рошаля. В Рошале новые котельные там ввели в эксплуатацию в прошлом году. По словам работников, они запущены в штатном режиме. Социальные объекты в Рошале сейчас полностью обеспечены теплом, как и жилые дома.

Особое внимание работники котельной обратили на автоматическое регулирование на новых котельных, благодаря которому отопление может включаться автоматически, в зависимости от наружной температуры воздуха.

«Это проблема, которую удалось решить. Одна котельная была расположена очень далеко от города, и система подачи тепла была неудовлетворительной. Сегодня мы видим другую картину. Я уверен, что Рошаль будет в тепле, потому что проведена большая работа и подготовка», — добавил Андрей Воробьев.

Контроль за ходом отопительной кампании осуществляют в Центрах управления регионом, где пристально следят за всеми объектами. Об этом ранее рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Московской области Виталий Носов. Он отметил, что одним из основных показателей оценки готовности муниципалитетов к отопительному сезону, является задолженность за энергоресурсы. На 1 сентября этого года сумма долга составляла более четырех миллиардов рублей. Дмитрий Пестов отдал поручение главам погасить задолженность до 1 октября.