Отопление включили в 70% домах Москвы

Отопительный сезон в Москве этой осенью начался досрочно. Тепло включили в 70% жилых домов и в более чем 80% социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства российской столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что процедура включения отопления происходит постепенно.

«Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, включим быстрее», — не исключил он.

Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисы. Только потом подключают торговые и промышленные предприятия.

В этом году отопительный сезон решили начать досрочно из-за пандемии коронавируса. Все городские службы полностью готовы к подключению зданий.

Бирюков отметил, что городские сети подготовили должным образом. В ходе проведенных гидравлических испытаний все ненадежные участки отремонтировали. Из-за эпидемической ситуации подготовку начали на два месяца позже обычных сроков. Чтобы успеть до начала наступления холодов, работу вели круглосуточно с увеличенным количеством ремонтных бригад.