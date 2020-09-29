Отопление включили в 70% домах Москвы
Он отметил, что процедура включения отопления происходит постепенно.
«Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, включим быстрее», — не исключил он.
Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисы. Только потом подключают торговые и промышленные предприятия.
В этом году отопительный сезон решили начать досрочно из-за пандемии коронавируса. Все городские службы полностью готовы к подключению зданий.
Бирюков отметил, что городские сети подготовили должным образом. В ходе проведенных гидравлических испытаний все ненадежные участки отремонтировали. Из-за эпидемической ситуации подготовку начали на два месяца позже обычных сроков. Чтобы успеть до начала наступления холодов, работу вели круглосуточно с увеличенным количеством ремонтных бригад.