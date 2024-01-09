09 января 2024, 12:03
Отопление вернули в 22 многоквартирных дома в Дмитрове после утечки на теплосети
Глава Дмитрова Поночевный: отопление вернули в 22 многоквартирных дома округа
Отопление и горячее водоснабжение вновь появились в 22 многоквартирных домах и других зданиях микрорайона Космонавтов, расположенного в Дмитровском городском округе Московской области. Ранее там произошла утечка на теплосети, сообщил глава округа Илья Поночевный в своем Telegram-канале.
Помимо жилых домов отопление и горячую воду вернули в школу и детский сад. Сейчас работы идут в еще одном доме и на теплотрассе. Без отопления временно сидят жильцы восьми домов, но специалисты планируют восстановить все в кратчайшие сроки, отметил Поночевный.
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«Ситуацию держу на личном контроле. Приношу жителям свои извинения за доставленные неудобства», — добавил он.
Утром 9 января утечку обнаружили на теплосети от котельной. Для ремонта пришлось временно прекратить подачу отопления и горячего водоснабжения. Поночевный извинился перед жителями микрорайона за доставленные неудобства и сообщил о планах отсечь один из участков трассы и запустить котельную.
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Отопление
Детские сады
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