Отопление в соцучреждениях Москвы начали включать досрочно

иСоциальные учреждения Москвы начали досрочно отапливать. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, написал ТАСС.

«Поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления», — рассказал Бирюков.

Столичные власти примут решение о дате начала полноценного отопительного сезона, исходя из того, какая будет погода. Сама процедура, как правило, занимает несколько дней. В первую очередь отопление включают в больницах, поликлиниках, школах, детских садах и других соцучреждениях. Одновременно с этим тепло дают в дома и офисы, а потом подключают предприятия.

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