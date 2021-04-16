Отопление в Красноярске отключат на следующей неделе

Краснодарская администрация 14 апреля объявила дату отключения отопления в домах, детских садах, школах и офисах. Об этом рассказали в «Юга.ру».

Отопительный сезон завершится в Краснодаре во вторник 14 апреля. Теплая вода перестанет поступать в школы, офисы, дома и другие учреждения. Также будут отключены заводы, имеющие отопительные котельные, заявили пресс-службе администрации Краснодара. Отопительный сезон 2020–2021 официально стартовал 15 октября.