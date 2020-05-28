Отопление в домах решили включить на Ямале
Глава Надымского района ЯНАО Леонид Дяченко подчеркнул, что подачу тепла вернут из-за наступивших холодов в регионе. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
О решении, принятом в рамках экстренного совещания с представителями компании «Ямалкоммунэнерго», Дяченко рассказал на личной странице в Instagram.
«В последнее время на территории Надымского района наблюдается понижение температуры воздуха. По прогнозам, такая погода сохранится еще длительный период», — пояснил лидер района.
По словам представителей коммунальной компании, отопление вернут жителям Муравленко, Тарко-Сале, Пурпе и Уренгоя.