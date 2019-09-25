Отопление дали во всех домах Подмосковья

Отопительный сезон начался на всей территории Московской области. Сейчас в приоритете — погашение задолженности за энергоресурсы и пуск тепла в соцобъекты региона.

Главные вопросы отопительной кампании обсудили на совещании межведомственной комиссии.

Дмитрий Пестов, вице-губернатор Московской области, отметил, что основная задача в максимально короткий срок дать тепло на социально значимые объекты.

«Это прямая ответственность. Мы просили глав муниципальных образований взять это на личный контроль. Чтобы у нас уже к завершению завтрашнего дня вся социальная сфера была 100% под отоплением. И, соответственно, жители Подмосковья не чувствовали дискомфорта», — заявил Пестов.

Контроль за ходом отопительной кампании осуществляют в Центрах управления регионом. За всеми объектами следят. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Московской области Виталий Носов.

«С сегодняшнего дня у нас разворачивается информационная система в ЦУР, по которой мы будем онлайн отслеживать эту работу не только по пуску тепла, но и в процессе всего отопительного периода», — отметил Носов.

Один из основных показателей оценки готовности муниципалитетов, находящийся на мониторинге, задолженность за энергоресурсы.

Вице-губернатор поручил главам выполнить обязательства перед поставщиками энергоресурсов, чтобы вся задолженность была погашена до 1 октября.

«По состоянию в целом на 1 сентября задолженность за газ составляет четыре миллиарда 533 миллиона рублей. Это на 400 миллионов меньше, чем в предыдущий отопительный сезон. Но это выше, чем то задание, чем те обязательства, которые мы брали на себя на эту дату в этом году», — подчеркнул вице-губернатор.

Дмитрий Пестов отметил, что в ряде муниципалитетов есть положительная динамика. И быть внимательными к людям, это основная задача. Они должны получить то, за что заплатили, сказал он.