Отопительный сезон завершился в Москве

Батареи в московских домах стали холодными. Отопление отключили не только в жилых помещениях, но и в административных зданиях. Системы теплоснабжения столицы перевели на летний режим.

Заммэра Москвы Петр Бирюков уточнил, что за три дня в городе отключили отопление более чем в 70 тысячах зданий, среди них около 33 тысяч жилых домов. Слова чиновника процитировал ТАСС.

«Системы теплоснабжения Москвы переведены на летний режим работы», — подчеркнул Бирюков.

Сначала отопление отключали на промышленных и административных объектах. Потом — в жилых домах, школах, дошкольных и лечебных учреждениях. Работы прошли по графику.

Теперь специалистам предстоит подготовить инженерные коммуникации к осенне-зимнему сезону. В городских теплосистемах пройдут проверки. Они затронут 13 ТЭЦ и порядка 140 районных и квартальных тепловых станций.

Протестируют порядка 16 тысяч километров тепломагистралей. При необходимости на отдельных участках проведут ремонт. Завершить подготовительные работы намерены до 1 сентября, а до 15-го — подготовить жилые дома и другие объекты инфраструктуры к подаче отопления.

До 12 мая подачу теплоснабжения должны прекратить и по всей Московской области.