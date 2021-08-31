Отопительный сезон начался в Лабытнанги и Харпе

Отопление дадут 31 августа в городе Лабытнанги и поселке Харп. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Градоначальник Марина Трескова поставила задачу, чтобы отопление запустилось 31 августа, к началу нового учебного года. Уточняется, что такое требование исходит из температурного графика: температура на улице уже пять дней не превышала +8 градусов. Трескова напомнила о том, что в отдельных квартирах могут быть проблемы.

«При возникновении проблем жители в первую очередь должны обратиться в управляющие компании», — рассказала она.