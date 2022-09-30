Отопительный сезон начался раньше срока в Кургане | 360°

Общество 30 сентября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

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Viber Отопительный сезон начался раньше срока в Кургане

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Отопительный сезон в Кургане начался досрочно - отопление включили 29 сентября, а не 3 октября, как должны были по плану. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Курганской генерирующей компании» (КГК).

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Распоряжение включить отопление раньше срока отдала глава города Елена Ситникова. Такое решение было связано с низкой температурой воздуха. За сутки к отоплению уже подключили 36% от всех жилых зданий в городе.

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