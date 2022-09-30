Отопительный сезон начался раньше срока в Кургане | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 18:49

Выставку, концерт и дефиле провели на День пожилого человека в Одинцове

Мир

30 сентября 2022, 18:48

Великобритания запретила экспорт в Россию своих IT-услуг и почти 700 товаров

Реклама

Подмосковье

30 сентября 2022, 18:40

Спортивно-туристический слет ко Дню Подмосковья прошел в Подольске

Общество

30 сентября 2022, 18:34

Фейк: в Москве за военнообязанными будут следить по QR-кодам

Спецоперация

30 сентября 2022, 18:33

«Не позволим шутить с нами». Кадыров пообещал полностью освободить ДНР и Запорожье

Мир

30 сентября 2022, 18:29

Сайт британской службы контрразведки МИ-5 подвергся кибератаке

Общество

30 сентября 2022, 18:23

Иностранцам-контрактникам упростили получение гражданства России

Мир

30 сентября 2022, 18:18

Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о переговорах с Украиной

Эксклюзив

30 сентября 2022, 18:17

Евгений Михайлов: нужно отбить у Запада желание спонсировать Украину

Общество

30 сентября 2022, 18:50

Отопительный сезон начался раньше срока в Кургане

Читать 360tv в

Отопительный сезон в Кургане начался досрочно - отопление включили 29 сентября, а не 3 октября, как должны были по плану. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Курганской генерирующей компании» (КГК).

Реклама

Распоряжение включить отопление раньше срока отдала глава города Елена Ситникова. Такое решение было связано с низкой температурой воздуха. За сутки к отоплению уже подключили 36% от всех жилых зданий в городе.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама