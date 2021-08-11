Отопительный сезон на Ямале начнется 1 сентября
Представительная комиссия проверила готовность коммунальных структур в Салехарде к началу отопительного сезона в сентябре. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».
Они проверили котельную № 35, где сейчас идет ремонт. В этом году мощность котельной вырастет, и она будет работать без перебоев.
Также реконструкция запланирована в еще четырех котельных. Всего отремонтируют 35 объектов.
Комиссия пришла к выводу, что подготовка к отопительному сезону идет с нужной скоростью.