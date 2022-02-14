Отомстить бывшим предложили в зоопарке Екатеринбурга в честь Дня всех влюбленных

В Екатеринбургском зоопарке решили провести необычную акцию. У нее интригующее название — «День пожирателей бывших», ее приурочили ко Дню всех влюбленных. Участникам нужно присвоить тараканам имена своих прежних возлюбленных, объяснив, почему именно их стоит недолюбливать. После этого насекомыми накормят сурикатов и рыб, которые живут в зоосаде.

Объявление об акции опубликовали на странице зоопарка «ВКонтакте».

«Очень часто происходит, что отношения с партнером заканчиваются, а запрещенные эмоции — гнев, обида, сожаление остаются. Дайте себе право на эмоции. Так можно! Бить людей нельзя, а поблагодарить бывшего за опыт и скормить животным можно», — сказано в сообщении при заполнении заявки.

Стоимость участия в акции — 350 рублей. Кормление животных тараканами начнется 14 февраля в 14:00. Можно посмотреть на происходящее, посетив зоопарк лично. Для тех, кто прийти не сможет, проведут онлайн-трансляцию в Instagram.

Ранее аналитики отметили, что День святого Валентина в России стал быстро терять популярность. За последние 15 лет его стали отмечать в четыре раза меньше жителей страны. Опрашивали три тысячи человек, и из них только 12% собираются как-то отпраздновать День всех влюбленных. Остальные 78% собираются просто его проигнорировать.