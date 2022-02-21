Отоларинголог Зайцев рассказал об «ушных» осложнениях «омикрона»

«Омикрон»-штамм коронавируса часто дает осложнения на уши, которые могут привести к хроническим заболеваниям. Об этом Life рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Новый штамм коронавируса чаще поражает молодых людей, смертность от него ниже, он в меньшей степени влияет на легкие, чем предыдущие штаммы, однако может приводить к заболеваниям лор-органов. Новый симптом может проявляться заложенностью и гулом в ушах.

«Дело в том, что в носоглотке находятся глоточные области слуховых труб, по-другому они называются евстахиевы трубы, и их стойкая длительная заложенность приводит к ощущению оглушенности, дискомфорта, гула. Люди слышат гул внутри своей головы, многие думают, что это серная пробка или отит. На самом деле это не серная пробка и не отит, это выраженный отек, отек в самой середине черепа: слуховая труба изнутри покрыта слизистыми оболочками, слизистая оболочка отекает, просвет слуховой трубы закрывается полностью», — рассказал врач.