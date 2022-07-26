Отоларинголог Зайцев объяснил, чем опасно попадание воды в дыхательные пути при купании

Купаться в водоемах нужно осторожно, следя за тем, чтобы вода не попадала в дыхательные пути, поскольку это может вызвать воспаление. Об этом NEWS.ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Если человек спокойно плывет, не разговаривая, ничего плохого случиться не может. Вода может попасть в желудок, но это не опасно, если она чистая.

«Если это ребенок балуется или человек в состоянии алкогольного опьянения, то вода действительно может попадать в дыхательные пути. Если организм в состоянии утилизировать мутную воду, то это хорошо, иначе произойдет воспаление на уровне трахеи, бронхов и легких. Это может привести к пневмонии. Поднимется температура, появится слабость, кашель, тяжесть в грудной области. Это все может кончиться госпитализацией в стационар», — предупредил врач.