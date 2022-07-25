Отоларинголог Маневич объяснил, чем опасны ватные палочки

Чистить уши ватными палочками нужно очень осторожно, поскольку неправильное их использование может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-отоларинголог Игорь Маневич.

«Человек ватной палочкой может затолкать серу глубоко к перепонке, и потом врачу будет сложно вытащить ее. Засохшая сера образует пробку, которая отвердевает. Специалист может прописать пациенту капать в уши специальные капли для того, чтобы размягчить серу. После чего пробку можно легко удалить», — сказал врач.

Также ватной палочкой можно повредить тонкий защитный слой, который предохраняет кожу от микробов, написал сайт kp.ru. Протирая ухо ватной палочкой, можно нарушить его естественную защиту, и тогда микробы попадут в организм.

«Из-за этого может развиться наружный отит, кожа в ухе начинает отекать и неприятно зудеть», — предупредил отоларинголог.

Также при неосторожном использовании ватной палочки есть риск повредить или даже порвать барабанную перепонку.