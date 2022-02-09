Отоларинголог Лесков рассказал, можно ли отличить «ковидный» насморк от обычного

Одним из первых симптомов заболевания «омикрон»-штаммом ковида является насморк. Врач-отоларинголог Иван Лесков в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли отличить «ковидный» насморк от того, который проявляется при обычной простуде.

«Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные, причем все это может быть проявлением COVID-19», — сказал врач.

Он пояснил, что если в случае с предыдущими штаммами болезнь можно было определить по потере обоняния, с «омикроном» такого симптома нет. При появлении насморка или других признаков простуды на всякий случай стоит обратиться к врачу.