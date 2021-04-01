Российский хоккеист бросил тяжелобольную жену и отобрал детей

Бывшая жена российского хоккеиста Михаила Варнакова Ольга рассказала, что он забрал их детей и не дает с ними видеться. По ее словам, в этот момент она была тяжело больна.

В эфире передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» женщина рассказала, что развелась со спортсменом 2,5 года назад. По словам Ольги Варнаковой, когда ей сделали трепанацию черепа из-за опухоли мозга, мужчина взял понянчится двух дочерей и не вернул их.

«У человека нет сердца. Ну как можно у матери забрать детей. Мне хочется их обнять, поцеловать», — рассказала девушка.

Хоккеист утверждает, что не похищал детей, а забрал от матери, которая страдает алкогольной зависимостью. Она якобы пила на глазах у детей и поднимала на них руку. В студии телепрограммы он зачитал диагнозы Ольги: психически-поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, синдром зависимости второй степени и синдром отмены средней степени тяжести.

В 2019 году у женщины была ремиссия, по словам ее бывшего мужа, и Ольгу выписали из клиники.

Мать спортсмена считает, что Ольге от Михаила всегда нужны были только деньги. Она не воспитывала своих детей, а все свободное время тратила исключительно на себя.