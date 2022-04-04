Относятся как к будничным делам. Жители Мариуполя рассказали о стрельбе ВСУ по жилым домам

Украинские националисты не видят ничего страшного в обстреле жилых домов из танков. О том, как ВСУ относятся к мирным жителям, рассказали беженцы из Мариуполя. Интервью с ними опубликовал Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала, как украинский танк ехал по улицам ее города и стрелял по окнам. Беженка поделилась своим разговором с местным жителем.

«Он, говорит, подъедет, в дом выстрелит — и все. Дядька не выдержал, говорит: „Сынок, что ты делаешь?“. А он говорит: „А что вы хотели?“», — пересказала она.

Другая беженка — пожилая женщина — описала внешний вид Мариуполя. По ее словам, сейчас там «одни битые, горелые дома». Она сказала, от взгляда на текущее состояние города «просто плакать хочется». Женщина заявила, что хочет задать президенту Украины Владимиру Зеленскому один вопрос — «За что».

Девушка, покинувшая Мариуполь рассказала о смерти соседа от рук ВСУ. По ее словам, мужчина выбежал потушить дом. Украинские националисты выстрелили в него. Из-за ранения мужчина не смог убежать от огня и сгорел заживо. Его жена смогла спастись.

Молодая пара заявила, что их питомцы также пострадали от действий ВСУ. По словам девушки, они с собаками с 28 числа жили в подвале. Их кормили раз в день или через сутки.

«Трое собак было. Одну убило осколками, вторую ранило. Раненую собаку бросили», — поделились они.

Пара отметила, что во время бегства от украинских националистов они не успели открыть вольеры с кроликами и курицами. Также девушка заявила, что на их улице «почти ни одного дома не осталось».