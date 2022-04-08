Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с «Парламентской газетой» решение о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека.

По словам Джабарова, это решение было ожидаемым. Было понимание того, что Штаты используют любую ситуацию, чтобы в очередной раз насолить России.

«Но мы относимся к этому совершенно спокойно — понимаем, что решение временное», — сказал сенатор.

Он заметил, что США оказывает сильное давление на все страны, которые, по мнению американской стороны, обязаны обозначить антироссийскую позицию.

«Если посмотреть список стран, которые воздержались при голосовании, то мы поймем: это государства, которые поддерживают нас, а не американцев», — добавил парламентарий.