Отношения России и США подошли к критической черте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что ситуация обострилась на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны.

«По вине США двусторонний политический диалог находится в парализованном состоянии. Более того, враждебность перекинулась и на бытовой уровень», — подчеркнул Антонов, выступая на на торжественном приеме по случаю Дня России.

Посол обратил внимание на попытки бойкота русской культуры, разрыв научно-образовательных и деловых контактов. Представители русскоязычной диаспоры подвергаются нападкам и дискриминации, добавил он.

По мнению Антонова, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Штатов.

«Вместе с тем взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами — двумя крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН — призвано играть важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности», — напомнил посол.