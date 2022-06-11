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    11 июня 2022, 08:53

    Отношения России и США подошли к критической черте — посол Антонов

    Посол Антонов: отношения России и США подошли к критической черте

    Ольга Назаркина

    Отношения России и США подошли к критической черте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что ситуация обострилась на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны.

    «По вине США двусторонний политический диалог находится в парализованном состоянии. Более того, враждебность перекинулась и на бытовой уровень», — подчеркнул Антонов, выступая на на торжественном приеме по случаю Дня России.

    Посол обратил внимание на попытки бойкота русской культуры, разрыв научно-образовательных и деловых контактов. Представители русскоязычной диаспоры подвергаются нападкам и дискриминации, добавил он.

    По мнению Антонова, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Штатов.

    «Вместе с тем взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами — двумя крупнейшими ядерными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН — призвано играть важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности», — напомнил посол.