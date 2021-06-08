Отношения России и Евросоюза оказались в нулевой точке и не могут сдвинуться вперед. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его мнению, нынешние отношения РФ и ЕС стали ненормальными. И это становится понятно, если вспомнить о том, на каком уровне был диалог несколько лет назад, сообщило РИА «Новости».

Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между Россией и Евросоюзом достиг 417 миллиардов евро.

«Это, конечно, и объем взаимных инвестиций — примерно 300 миллиардов в РФ, и сопоставимая цифра в страны ЕС», — отметил замминистра после сессии «Примаковских чтений».

Но в итоге, по мнению Грушко, выстроенная архитектура политических отношений стала заложником решения ЕС увязать их с выполнением Минских соглашений.

«Вот где мы оказались. Это нулевая точка, которая не позволяет двигаться вперед», — добавил замминистра.

Грушко подчеркнул, что нынешнее положение вещей противоречит глубинным интересам самих европейцев.

На необходимость налаживания диалога с Россией ранее указал глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его мнению, сотрудничество ЕС и России представляется ценным для обеих сторон. Министр выразил мнение, что Россия и Евросоюз должны разобраться в причинах ухудшения отношений.