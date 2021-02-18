Кремль рассказал, как россияне оценивают межнациональные отношений в стране

Доля россиян, которые положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, превысила 81%. Сложившаяся из-за пандемии ситуация «не могла не сказаться на социальном самочувствии граждан».

«Однако наш ключевой показатель государственной национальной политики — доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, — показал положительную динамику и поднялся до 81,1%», — сказал заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на первом в 2021 году заседании президиума Совета по межнациональным отношениям. Его слова приводит ТАСС.

При этом Магомедов обратил внимание и на то, что «почти каждый пятый опрошенный в среднем по стране с различной степенью уверенности полагает, что в населенном пункте его проживания возможны серьезные конфликты на национальной почве», а «в некоторых регионах этот показатель еще выше». Подробный анализ ситуации на местах будет проведен в ходе ежегодных окружных семинаров-совещаний с участием представителей регионов, отметил замглавы Администрации президента. Он попросил Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) «включиться в эту работу, в том числе задействовав данные государственной информационной системы мониторинга».

Россия в период пандемии «продемонстрировала всему миру свое научное и моральное лидерство, которое проявилось прежде всего в заботе о людях, несмотря на колоссальные экономические трудности и международное давление», заметил Магомедов. По его словам, принятые в прошлом году поправки к Конституции «закрепили позитивные тренды современной государственной национальной политики, ориентированной на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение межнационального согласия, сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны».

Магомедов назвал важнейшей задачей совета на 2021 год также формирование нового межведомственного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период с 2022 по 2025 год.