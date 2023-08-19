Общество 19 августа 2023, 13:01 «Отнеслись по-человечески». Боевик «Азова» — о лечении в российском плену Боевик «Азова» Тарасенко рассказал о гуманном лечении в российском плену РИА «Новости»

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Боевик нацбата «Азов»* Петр Тарасенко рассказал, что его хорошо лечили в российском плену, и поблагодарил медицинский персонал. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тарасенко входил в состав теробороны при полку «Азов»* и получил ранение во время украинского ракетного обстрела колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике в конце июля 2022 года.

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В плен он сдался еще в мае, мужчину содержали как раз в Еленовке. Вместе с ним в бараке, где раздался взрыв, находились около 200 «азовцев»*.

Петр Тарасенко проснулся от взрыва и, по его словам, «нащупал у себя кровотечение». Вначале подумал, что лишился половины ноги, затем выяснилось, что ее сильно «стесало».

Российские врачи оказали боевику всю необходимую помощь, и «даже больше».

«Учитывая то, что я в плену нахожусь, вообще не то что никаких претензий. Медперсоналу — спасибо. <…> По-человечески относятся», — констатировал мужчина.

Он посетовал на то, что Украина не спешит обменивать пленных бойцов батальона, их сочли «расходным материалом» и «кинули».

*Нацбатальон «Азов» признали террористическим и запретили на территории России.