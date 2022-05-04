Отмету санкций против России сочли неизбежной

Санкции против России, введенные Западом, не устраивают многие страны — это стало понятно после саммита G-20. Отмена рестрикций неизбежна, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Он рассказал агентству «Прайм», когда это может произойти.

Жителей Европы и США все больше волнует рост цен на товары и услуги, все чаще заходит речь об отмене ограничений.

«США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом», — напомнил Тимофеев.

В Европе уже начались разговоры о «разморозке» российского газопровода «Северный поток — 2». Россия перестраивает рынок сбыта, находит новых партнеров, у многих возникает вопрос — если смысл в этих санкциях, рассуждает эксперт.

Антироссийские рестрикции отменят, это неизбежно. Сроки будут зависеть от того, насколько сильно санкции ударят по уровню жизни американцев и европейцев, считает Тимофеев. Это может произойти через несколько месяцев, или через несколько лет.