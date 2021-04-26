«Уже автобус видели»: пассажирка рейса в Черногорию рассказала детали отмены рейса
Пассажиры отмененного рейса Москва — Тиват до последнего не знали, что поездка не состоится. Одна из собравшихся в Черногорию россиянок рассказала «360», что уже видела подъезжающий автобус, когда объявили о том, что самолет никуда не летит.
Девушка по имени Анна вместе с молодым человеком купили билеты около пяти дней назад — после информации о том, что Черногория ждет российских туристов. Прямые рейсы они увидели на сайте «Уральских авиалиний».
«Рейсы были дешевые, доступные, жилье тоже», — пояснила Анна.
Пара позвонила в посольство, уточнила насчет необходимости ПЦР-тестов и сдала анализы. Никаких сведений об отмене рейса не было. Вылет должен был состояться в 09:40 из Домодедово.
«Мы приехали, проверили [у нас] справку тщательно и только потом выдали посадочный талон. Разрешили пройти дальше. <…> Я была в очереди. При мне у всех были тесты на руках. Не было ни одного скандала. Все были с ПЦР-тестами», — подчеркнула путешественница.
Люди летели разные — были и пожилые, и семьи с детьми. Кто-то собирался повидаться с родными, другие хотели отдохнуть.
«Видели, как подъехал автобус, и в этот момент на табло появилась надпись, что рейс задерживается. <…> Примерно в 10:00 нам объявили что рейс отменяется. Мы получили багаж, на посадочных билетах написали, что рейс отменен», — рассказала Анна. Заявление на возврат денег она уже написала.
Девушка уточнила, что бронь на жилье ей удалось отменить без штрафов. Другим пассажирам не так повезло. Ссылаясь на СМИ Черногории, Анна заметила, что в стране рейс якобы готовились встречать в торжественной обстановке. Информация об отмене местных жителей шокировала.
Пассажиры намерены обратиться в суд и спрашивают, кто вернет им не только потраченные средства, но и даст еще один отпуск. Официально причину отмены рейса людям не назвали.
«Черногория нас ждала. Разрешение не дал МИД. Почему мы прошли регистрацию? На рейсе были семьи, в том числе с маленькими детьми. Дети плакали», — подытожила Анна.