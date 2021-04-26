«Уже автобус видели»: пассажирка рейса в Черногорию рассказала детали отмены рейса

Пассажиры отмененного рейса Москва — Тиват до последнего не знали, что поездка не состоится. Одна из собравшихся в Черногорию россиянок рассказала «360», что уже видела подъезжающий автобус, когда объявили о том, что самолет никуда не летит.

Девушка по имени Анна вместе с молодым человеком купили билеты около пяти дней назад — после информации о том, что Черногория ждет российских туристов. Прямые рейсы они увидели на сайте «Уральских авиалиний».

«Рейсы были дешевые, доступные, жилье тоже», — пояснила Анна.

Пара позвонила в посольство, уточнила насчет необходимости ПЦР-тестов и сдала анализы. Никаких сведений об отмене рейса не было. Вылет должен был состояться в 09:40 из Домодедово.

«Мы приехали, проверили [у нас] справку тщательно и только потом выдали посадочный талон. Разрешили пройти дальше. <…> Я была в очереди. При мне у всех были тесты на руках. Не было ни одного скандала. Все были с ПЦР-тестами», — подчеркнула путешественница.

Люди летели разные — были и пожилые, и семьи с детьми. Кто-то собирался повидаться с родными, другие хотели отдохнуть.

«Видели, как подъехал автобус, и в этот момент на табло появилась надпись, что рейс задерживается. <…> Примерно в 10:00 нам объявили что рейс отменяется. Мы получили багаж, на посадочных билетах написали, что рейс отменен», — рассказала Анна. Заявление на возврат денег она уже написала.

Источник фото: телеканал «360»

Девушка уточнила, что бронь на жилье ей удалось отменить без штрафов. Другим пассажирам не так повезло. Ссылаясь на СМИ Черногории, Анна заметила, что в стране рейс якобы готовились встречать в торжественной обстановке. Информация об отмене местных жителей шокировала.

Пассажиры намерены обратиться в суд и спрашивают, кто вернет им не только потраченные средства, но и даст еще один отпуск. Официально причину отмены рейса людям не назвали.

«Черногория нас ждала. Разрешение не дал МИД. Почему мы прошли регистрацию? На рейсе были семьи, в том числе с маленькими детьми. Дети плакали», — подытожила Анна.