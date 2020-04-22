Отмену поверки счетчиков до 2021 года назвали ожидаемым решением

По словам Разворотневой, в нынешней ситуации пересматривается почти весь комплекс работ по обслуживанию домов. В частности, отменяются проверки газового оборудования, поскольку карантинные меры необходимо соблюдать. По мнению собеседницы информагентства, отмена поверки счетчиков — решение правильное и ожидаемое.

«Однако многие сейчас просто боятся открывать дверь [кому бы то ни было]. Они наслушались, что приходят мошенники, и не пускают даже почтальонов», — обратила внимание Разворотнева.