Отмену моратория на смертную казнь обсудят в Госдуме 14 октября

После убийства Лизы Киселевой в России захотели вернуть смертную казнь. Мнения против Подробнее

Парламентарий заметил, что отмена моратория на смертную казнь — это вопрос, который лежит во внешнеполитической плоскости, поскольку членство в Совете Европы очень ценно для определенной части политической элиты страны.

«А оно (членство в СЕ — прим. ред.), как известно, предполагает, что страна отказалась от смертной казни или хотя бы ввела мораторий на нее», — напомнил Емельянов.

По его словам, у законопроекта об отмене моратория перспективы невеликие, пока законодатели не определятся, что важнее — членство в Совете Европы или возможность приговаривать к высшей мере наказания лица, которые совершили жестокие преступления.

«В понедельник обсудим и решим, возвращать ли наш законопроект о применении смертной казни к определенным преступникам», — подытожил депутат.