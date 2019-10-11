  • Отмену моратория на смертную казнь обсудят в Госдуме 14 октября

    11 октября 2019, 16:58

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Михаил Емельянов обсудил с РИА ФАН вопрос об отмене моратория на смертную казнь в связи с убийством саратовской школьницы Лизы Киселевой, которое вызвало в России большой резонанс.

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    Парламентарий заметил, что отмена моратория на смертную казнь — это вопрос, который лежит во внешнеполитической плоскости, поскольку членство в Совете Европы очень ценно для определенной части политической элиты страны.

    «А оно (членство в СЕ — прим. ред.), как известно, предполагает, что страна отказалась от смертной казни или хотя бы ввела мораторий на нее», — напомнил Емельянов.

    По его словам, у законопроекта об отмене моратория перспективы невеликие, пока законодатели не определятся, что важнее — членство в Совете Европы или возможность приговаривать к высшей мере наказания лица, которые совершили жестокие преступления.

    «В понедельник обсудим и решим, возвращать ли наш законопроект о применении смертной казни к определенным преступникам», — подытожил депутат.