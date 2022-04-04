Отменить НДС на книги и учебники предложили в России

Министерству финансов России предложили отменить НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания. Об этом сообщила газета «Известия».

С такой инициативой к статс-секретарю — заместителю министра Алексею Сазанову обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она рассказала о жалобах книгоиздателей. Из-за роста цен на бумагу и типографские услуги они стали испытывать трудности.

Предложение об отмене НДС поступило к ней от руководителя проекта «Диалоги/Диалоги», основателя подросткового издательства «Бук бук» Дмитрия Назарова.

«Как следует из документа, в последние два года произошел существенный рост цен на книжную продукцию, в частности, с начала 2022 года рост цен составил минимум 20%», — отметила Лантратова.

По ее словам, в целом тренд на сокращение книжного рынка начался еще несколько лет назад.

Эту меру поддержки представители бизнеса считают очень важной. Кризис в отрасли признают и эксперты. По их мнению, инициатива может быть поддержана.

Житель Сергиева Посада Александр возит книги на русском языке на Украину. Такую литературу ждут местные, которые не хотят читать по-украински. Как отметил Александр, большому количеству жителей, которые привыкли говорить, писать и думать по-русски, резкий переход на украинский сложен — им необходима адаптация.