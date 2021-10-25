Отмечен рекордный спрос на туры в Египет в нерабочие дни

Россияне разобрали почти все места в дорогих отелях Египта на время нерабочих дней, которые ввели в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, написало РИА «Новости».

По словам специалиста, отметки бронирований туров в Египет на ноябрь достигли максимума, сообщил Ura.ru.

«Туроператоры фиксируют рекордный спрос на туры в Египет на период ноябрьских праздников. Спрос подтолкнул локдаун в Москве и регионах. Наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта», — рассказала Ломидзе.

Также отмечена полная загрузка регулярных рейсов, которые полетят в Египет с 9 ноября.

Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 28 октября по 7 ноября включительно. Главы российских регионов вправе самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни, исходя из эпидемиологической ситуации.