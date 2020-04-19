Отлученный от церкви священник попытался провести нелегальный крестный ход в Петербурге

В сообщении священнослужитель написал, что «враги православия покусились на святыни нашего народа» и «восхотели закрыть храмы божии, отнять у нас благодать и радость Пасхи». К шествию присоединились около 10 человек, но в районе Гостиного двора их остановили полицейские.

Горожан отправили под домам, а Скрипкина забрали в отделение и выписали штраф по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее митрополит Иларион заявил, что снос памятника маршалу Коневу в Праге нельзя оставлять без ответа, особенно накануне 75-летия Великой Победы, в которую Конев внес ощутимый вклад. Он предположил, что теперь «придется снести памятник какому-то чешскому деятелю, который стоит на территории Российской Федерации».