Отлученные от церкви проповедники могут попасть в черный список РПЦ

Русская православная церковь будет бороться с интернет-проповедниками, лишенными сана. Предлагается составить черный список таких ресурсов, а также создавать ролики с разоблачением самозванцев.

Такие меры обсуждались на конференции «Мошенничество в сети интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве», сообщило РИА «Новости». По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимира Легойды, «важно составлять списки мошеннических ресурсов, потому что деятельность мошенников разрушает доверие к церкви».

Другой способ — разоблачение лжепроповедников на популярных каналах. Например, глава сектора апологетической миссии в миссионерском отделе РПЦ иерей Георгий Максимов сам записывает ролики на YouTube с критикой самозванцев. И теперь при поиске YouTube-канала «Воспитание детей. Духовный взгляд» одним из первых всплывает его видео с критикой этого ресурса. Канал, как отметил Максимов, ведет человек, проходивший по делу о педофилии.

При этом в целом переломить ситуацию с распространением лжепроповедей не удается, посетовал священник.

На YouTube представлено много неканонических священников, добавил Максимов. А в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» больше обычного мошенничества — там преступники призывают прислать деньги якобы на церковные нужды. Черный список здесь труднее составить из-за «страниц-однодневок».