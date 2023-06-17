Общество 17 июня 2023, 03:58 Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустили на волю в Приморье Центр «Амурский тигр» выпустил на волю в Приморье хищницу из Хабаровского края Freepik

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Молодую тигрицу, отловленную в апреле в Хабаровском крае, выпустили в дикую природу в Приморском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил центр «Амурский тигр».

Тигрицу поймали в начале апреля, она в течение нескольких недель терроризировала жителей района имени Лазо — хищница загубила несколько собак и быка, пострадала корова. В центре сообщили, что тигрица не была истощена или травмирована, за ее поведением наблюдали и проверяли реакцию на человека.

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«„Экзамены“ хищница успешно сдала, и ее выпустили в тайгу на северо-западе Приморья», — говорится в публикации.

Ранее в дикую природу выпустили более взрослую хищницу, отловленную в Хабаровском крае в марте. Тигрица была травмирована, вероятно, попала в капкан. К моменту выпуска травма уже не беспокоила зверя.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу, на территории России обитают около 750 хищников.

В конце мая стало известно о нападении тигра на женщину под Уссурийском. Женщина попала в больницу в состоянии средней тяжести со множественными ранами. Центр «Амурский тигр» выдвинул две версии произошедшего.