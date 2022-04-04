Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает право получить бессрочный вид на жительство высококвалифицированным специалистам (ВКС) из числа иностранцев и членам их семей, которые трудятся в России. Документ опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Прерогативой смогут пользоваться иностранцы, работающие на территории РФ в качестве высококвалифицированных специалистов не менее двух лет. Еще одним условием является осуществление работодателем сотрудника всех необходимых налоговых отчислений в его адрес.

Специалист с бессрочным ВНЖ сможет не оформлять разрешение на работу, а значит, и статус высококвалифицированного специалиста. Если иностранец оформил такой статус, но не получил в МВД или территориальных органах разрешение на работу в срок, «законопроект предусматривает уничтожение оформленных разрешений на работу ВКС».

Налоговые органы обяжут предоставлять информацию о доходах ВКС в органы внутренних дел. Это позволит проконтролировать соблюдение условий привлечения таких специалистов работодателями.