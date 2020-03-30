«Отличная возможность умереть». Песня с вредными коронавирусными советами появилась в Сети

В интернете появилось видео, описывающее последствия от пренебрежения советами врачей на период эпидемии коронавируса. Видео шуточное, но последствия на самом деле страшные.

Авторы ролика, опубликованного на сайте «Пикабу», призвали россиян оставаться дома, ведь летальный исход в случае заражения коронавирусом вполне реален.

«Коронавирус — отличная возможность умереть. Врачей советы ты забудь, есть у тебя теперь свой путь», — повторяется рефреном в песне.

Среди вредных советов, которые позволят поскорее выполнить эту задачу, встречи с друзьями, поцелуи и объятия. В ролике также обыгрывается рекомендация держать дистанцию в супермаркете, особенно если в очереди есть люди с симптомами простуды.

Еще один совет — отправиться в путешествие, ведь «весь мир для тебя открыт». На самом деле, нет, ведь Россия с 30 марта закрыла границы.

Также автор призвал слушать врачей и выполнять их предписания, не пользоваться общественным транспортом, да и вообще пореже выходить на улицу. Именно таким советом и заканчивается ролик: «Берегите себя! Оставайтесь дома!»