«Отличная возможность умереть». Песня с вредными коронавирусными советами появилась в Сети
Авторы ролика, опубликованного на сайте «Пикабу», призвали россиян оставаться дома, ведь летальный исход в случае заражения коронавирусом вполне реален.
«Коронавирус — отличная возможность умереть. Врачей советы ты забудь, есть у тебя теперь свой путь», — повторяется рефреном в песне.
Среди вредных советов, которые позволят поскорее выполнить эту задачу, встречи с друзьями, поцелуи и объятия. В ролике также обыгрывается рекомендация держать дистанцию в супермаркете, особенно если в очереди есть люди с симптомами простуды.
Еще один совет — отправиться в путешествие, ведь «весь мир для тебя открыт». На самом деле, нет, ведь Россия с 30 марта закрыла границы.
Также автор призвал слушать врачей и выполнять их предписания, не пользоваться общественным транспортом, да и вообще пореже выходить на улицу. Именно таким советом и заканчивается ролик: «Берегите себя! Оставайтесь дома!»