Общество 23 июля 2023, 17:09 «Отличается от себя на экране». Девочка из Кудрова — о встрече с Путиным вживую Девочка из Кудрова после встречи с Путиным сказала, что он на экране и вживую разный РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в личном общении отличается от себя самого на экране в лучшую сторону. Об этом после встречи с главой государства в Кронштадте рассказала юная жительница Кудрова, ее слова привели журналисты Кремлевского пула.

«Я только по телевизору его видела. Было очень неожиданно, я не представляла, что это может случиться со мной. Понравилось очень. Отличается ли президент себя, что на экране? Да, в хорошую сторону», — сказала она.

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Девочка добавила, что обязательно расскажет о встрече с главой государства своим друзьям.

Путин в воскресенье провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. После встречи главы стран вышли на улицу и пообщались с местными жителями, сделав несколько фотографий.

Некоторые присутствующие на встрече спросили Путина о карантине, на что он ответил: «Люди важнее».