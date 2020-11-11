«Откуда деньги-то брать»: главу «Опоры России» возмутило предложение депутатов продлить январские каникулы

Если отправить россиян на каникулы до 24 января с сохранением зарплаты, бизнесу просто нечем будет платить работникам. Так можно поступить, если авторы инициативы выделят деньги. Об этом во время беседы с «360» заявил президент общественного объединения предпринимателей «Опора России» Александр Калинин.

«Ну если они готовы за счет бюджета партии платить зарплату сотрудникам предприятий… Откуда деньги-то брать бизнесу? Там ничего не говорится [про поддержку государства]. Все бизнес должен оплатить. А за счет чего, если не работать столько времени? Откуда брать деньги предприятию, если оно не работает? Бизнес и так оплачивает новогодние каникулы», — возмутился Калинин.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что подобная мера борьбы с пандемией весной нанесла сильный удар по экономике. Прежде чем принимать решение о продлении каникул, необходимо проанализировать возможный ущерб. Последнее решение в этом вопросе будет за руководством страны.

Партия «Коммунисты России» предложила правительству продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты до 24 января из-за пандемии. По мнению депутатов, это поможет выиграть время для распространения вакцин от коронавируса.