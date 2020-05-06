Открывшиеся после изоляции предприятия в Москве пригрозили закрыть в случае нарушений

С 12 мая в Москве возобновят работу все строительные компании и промышленные предприятия. Однако их могут снова закрыть при несоблюдении санитарных норм.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что все предприятия должны будут обязательно соблюдать введенный санитарный режим, строгость которого может лишь усилиться. Это необходимо, чтобы компенсировать риск распространения коронавирусной инфекции, который вырастет из-за увеличения количества работающих жителей.

Собянин отметил, что из-за большего числа людей, которые начнут передвигаться по городу, волна заражения начнет нарастать. Чтобы избежать вспышки коронавируса, в столице нужно «более жестко контролировать» не только режим самоизоляции жителей, но и соблюдение всех санитарных норм на вновь открывшихся предприятиях.

Если мы увидим, что предприятие не соблюдает санитарных норм, такие предприятия просто будут закрываться Сергей Собянин.

Во время видео-конференции с президентом России Владимиром Путиным, Собянин заявил, что с 12 мая в Москве не станут ослаблять режим ограничений, введенный из-за COVID-19. Он подчеркнул, что в ближайшее время предприятия сферы услуг не станут открывать, потому что это может вызвать рост распространения коронавирусной инфекции среди жителей столицы.

По последним данным в России выявили 165 929 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 погибло 1537 пациентов, еще 21 327 человек поправились. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом выявили в Москве — там коронавирусом заразились 85 973 человек. Из них у 5858 заболевание нашли за последние сутки.