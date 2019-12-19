Открывшего огонь у здания ФСБ стрелка нейтрализовали

ЦОС ФСБ сообщила, что стрелка, открывшего огонь возле здания ФСБ на Лубянке в Москве, нейтрализовали.

В данный момент выясняется личность преступника. По данным «МК», первой жертвой стрелка стал сотрудник ГИБДД. После этого преступник продолжил стрельбу в здании ФСБ на Лубянке. Он продолжил прицельный огонь, и был убит еще один человек.

В центре столицы продолжается стрельба, сообщила газета «Коммерсант». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путины доложено об инциденте.

По предварительным данным, нападавших было несколько, сообщила «КП». Они не выдвигали никаких требований, отказывались вести переговоры. Их мотивы неизвестны.