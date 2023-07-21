21 июля 2023, 13:33
Открытый фестиваль «Баскетбол XXL» проведут на Московском урбанистическом форуме
Фестиваль «Баскетбол XXL» пройдет в «Лужниках» на Московском урбанистическом форуме
Самый продолжительный спортивный фестиваль России «Баскетбол XXL» пройдет в столице на Московском урбанистическом форуме. Об этом рассказали на сайте главы города.
В «Лужниках» в спортивном пространстве «Под мостом» пройдут открытые соревнования по уличному баскетболу для профессионалов и любителей, а также мастер-классы от звезд спорта. Особенное внимание организаторы фестиваля уделили самому популярному формату, попавшему недавно в список олимпийских дисциплин, — три на три.
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Каждые выходные около сотни команд будут бороться за кубки Москвы по уличному баскетболу. Кроме того, в «Лужниках» можно будет посетить бесплатные тренировки Streetbasket Training Lab, доступные для людей разного уровня подготовки, возраста и пола. Участники будут заниматься под руководством ведущих тренеров Москвы и России.
Ранее москвичей пригласили в «Лужники» отметить трехлетие популярной программы «Спортивные выходные». Для гостей проведут тренировками по йоге, растяжке, танцам и другим дисциплинам.
Москва 2023
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