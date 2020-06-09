Открытые кафе возобновили работу в Севастополе

Открытые кафе, которые возобновили свою работу после частичного снятия ограничительных мер, на платят аренду за торговые площади. Разрешение о неоплате действует до 1 августа нынешнего года.

Вадим Кирпичников, начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя, заявил, что такая мера поможет предпринимателям восполнить прибыль за май и апрель.

Заведения общепита должны соблюдать все нормы Роспотребнадзора.